В Челябинской области вырастет количество бензовозов, развозящих бензин

В Челябинской области вырастет количество машин, задействованных в доставке на заправки бензина.

По мнению главы Южного Урала Алексея Текслера, надо каждый день видеть ситуацию по каждой сети: количество работающих АЗС, остатки топлива, объёмы реализации, число бензовозов на линии, динамику поставок по видам топлива. Политик провёл совещание по поводу снабжения региона топливом, и принял различные решения.

В регионе увеличат количество бензовозов, задействованных в развозе топлива по заправкам. Также власти окажут меры поддержки независимым операторам. Появится патрулирование наиболее загруженных АЗС, сообщает правительство Челябинской области.

Трудности с поставками привели к тому, что в конце июня в одном из городов Челябинской области, Кыштыме, горожанам перестали продавать бензин. По мнению главы города Алексея Заикина, сложности с доступностью топлива вызваны ажиотажным спросом со стороны граждан и попытками запастись топливом впрок. Позже власти Южного Урала заявили, что причины перебоев с топливом в регионе - спрос, логистика, перерывы при доставке