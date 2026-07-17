17 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Более 44 тысяч православных верующих стали участниками Царского крестного хода в Екатеринбурге

Сегодня ночью в столице Урала состоялось главное Богослужение, посвященное духовному подвигу святой Царской семьи и их верных подданных. Почтить память святых царственных страстотерпцев собрались 44 000 православных христиан, которые молились вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и 18 архиереями, а после прошли крестным ходом до Монастыря на Ганиной Яме.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Обращение Святейшего Патриарха к верующим передал член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

По традиции, помощь в организации праздника оказал Фонд святой Екатерины.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Для уральцев сегодняшний день имеет особое значение, потому что именно на Урале произошло 108 лет назад убиение Царской семьи. Мне довелось бывать, жить и трудиться в различных регионах нашего Отечества. И почитание Царской семьи, оно везде. И у нас в стране, и за границей — заходишь в храм и везде есть икона с их изображением. В сегодняшнюю ночь в каждом регионе, в каждой епархии десятки храмов, где совершалась такая точная, как у нас здесь, ночная служба, где люди собирались для того, чтобы вместе с нами помолиться о семье последнего русского Императора», - сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Сегодняшняя ночь стала кульминацией всей недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. Советская власть пыталась уничтожить даже стены Ипатьевского дома, надеясь стереть из памяти людей сам образ Царской семьи. Но память оказалась сильнее: на месте расстрела вырос величественный храм, который теперь навсегда стал символом веры и истории Екатеринбурга.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Значение самого царя для России было колоссальным. Сколько он мог сделать и сколько он сделал, наверное, никто не знает. После него для России столько не делал ни один из руководителей. Поэтому мы помним, мы чтим и надеемся, что ради такого восстановления справедливости, вот таким почитанием Господа, он даст нам тоже переделать и пережить те дела, те деяния, которые государь при жизни делал», - добавил Владыка Евгений.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Теги: царские дни, фонд святой екатерины, крестный ход, православные


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