В аэропорту Екатеринбурга заявили о росте пассажиропотока

Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово за полгода продемонстрировал рост. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, за первое полугодие 2026 года Кольцово обслужил 3,84 млн пассажиров, что на 3% превышает аналогичные показатели прошлого года. Прирост в основном был обеспечен за счет международных пассажирских авиаперевозок, которые выросли на 10% к показателям первого полугодия 2025 года.

Лидерами по числу перевезенных пассажиров стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Популярные маршруты в страны дальнего зарубежья – турецкая Анталья, египетский Шарм-эль-Шейх и вьетнамский Нячанг.

Напомним, что в марте аэропорт Екатеринбурга перешел на весенне-летнее расписание.