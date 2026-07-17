Алексей Текслер по итогам рабочей поездки в Озерск: Вместе с ГК «Росатом» регион продолжит решение задач развития ЗАТО

Рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Озерский городской округ началась с посещения технического колледжа, где он оценил текущий этап капитального ремонта общежития учебного заведения, являющегося одной из ключевых образовательных площадок по подготовке кадров для атомной отрасли региона и страны.

«В целом сегодня Озерск – лидер "Профессионалитета". То, что во взаимодействии с предприятием развивается учебная база, а само предприятие участвует в ремонте общежития, – это правильно. Вся эта работа направлена на то, чтобы ребята могли работать на „Маяке“. Это самый правильный подход – когда есть партнер, для которого и готовят кадры. Очень рад, что сегодня такое взаимодействие обеспечено», – отметил Алексей Текслер.

Инфраструктура Озерского технического колледжа состоит из 3 учебно-лабораторных корпуса (включая мастерские), 2 общежитий вместимостью 800 мест (номерной фонд – 320 комнат), стадиона, современного автодрома и трактородрома.

В 2022 году на базе колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был создан образовательно-производственный центр атомной отрасли. В 2025 году учебное заведение было включено в федеральную программу капремонта, как базовая площадка проекта. В рамках капремонта, проведенного в 2025 году, полностью обновлен первый жилой блок общежития. Теперь здесь новые жилые комнаты, холлы, кухни и санитарные помещения. Обновлены двери и окна, отремонтированы стены и потолки, душевые и санузлы, модернизированы системы пожарной сигнализаци. Общежитие оснащено новой мебелью и бытовой техникой. Сейчас работы идут в следующем блоке общежития.

Сегодня в колледже обучаются 711 студентов, из них 381 человек – по программам «Профессионалитета». Первый выпуск студентов, обучавшихся по данным программам, составил 88 человек в 2024 году. В 2026 году выпуск увеличился до 105 человек.

Ежегодно в колледж поступают 275 человек. Уровень трудоустройства выпускников достигает 86%, значительная часть ориентирована на работу на ПО «Маяк» – градообразующем предприятии Озерска. Практическая подготовка студентов ведется как в обновленных мастерских колледжа, так и непосредственно на производственных площадках. В 2026 году различные виды практики на предприятии прошли 450 студентов.

Пообщавшись со студентами и руководством колледжа, губернатор направился на осмотр нового общественного пространства Озерска «Энергия воды».

Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в категории городов с населением до 100 тысяч человек, что позволило привлечь значительные финансовые средства на его реализацию.

Новая общественная локация у городского пруда стала продолжением обновления пешеходной зоны на проспекте Карла Маркса и объединила образы атома и водной стихии. Стальные шары в виде молекул воды, детские площадки в форме атомов, качели, переговорные трубы и арт-объекты «Озерик» и «Огонек» сделали территорию современным, интерактивным местом для досуга жителей.

Работы по благоустройству включили в себя обновление покрытия, бетонирование, укладку плитки, бордюрного камня, монтаж освещения, создание игровых элементов, инсталляций, озеленение. Подрядчики смонтировали карусель, уложили резиновое покрытие на бетон, расстелили газон, который занял более 5 тысяч квадратных метров.

Создание «Энергии воды» завершили в срок, в ноябре 2025 года. И теперь это одна из визитных карточек Озерска.

А в 2026 году Озерский городской округ участвует во Всероссийском конкурсе с новым проектом – «Ритм города» по улице Дзержинского, который задуман как продолжением «Энергии воды».

«Будем надеяться, что проект войдет в число победителей. Со своей стороны мы сделаем все возможное. При этом, еще раз подчеркну, это конкурс, поэтому определенные риски и вопросы всегда остаются. Но, тем не менее, проекту будет оказана полная поддержка со стороны региона, в том числе моя личная», – отметил Алексей Текслер.

В рамках программы рабочего визита в Озерск губернатор стал участником торжественного открытия Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Вместе с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым Алексей Текслер дал официальный старт летнему трудовому сезону Российских студенческих отрядов (РСО) на объектах атомной отрасли.

«Традиционно уже более 10 лет здесь, в Озерске, в Челябинской области, бьется горячее сердце студенческих отрядов атомной промышленности. В этом году более 30 отрядов, представляющие 14 регионов, стали частью большой истории росатомовского стройотрядовского движения. Кроме этой ударной стройки ваши товарищи-ровесники будут трудиться на других очень значимых объектах. Мы бы очень хотели, чтобы в ходе вашей работы, в этой студенческой строительной практике на наших объектах вы не только познакомились с нашими технологиями, производственными процессами и системой "Росатома", но чтобы вы стали немножко атомщиками, зарядились этим духом, разделили наш "атомный код"», – сказал Алексей Лихачев.

Летом 2026 года на предприятиях Росатома трудоустроены 852 участника РСО на трех всероссийских стройках и в составе шести международных студенческих строительных отрядов в пяти странах. Студенты РСО трудятся на объектах ПО «Маяк» в Озерске, Ленинградской АЭС-2, на объектах строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором «БРЕСТ-300» в Томской области. А также в составе международных отрядов на зарубежных проектах Росатома – АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Руппур» в Бангладеш и АЭС «Пакш II» в Венгрии.

«Мы в прошлом году отмечали 80-летие нашей атомной отрасли, которая зарождалась в том числе здесь, в Озерске. Я благодарю "Росатом". Уже более 10 лет всероссийская студенческая стройка "Мирный атом" живет и развивается. Это большая честь и ответственность помогать развивать нашу атомную отрасль, вносить свой вклад в технологический суверенитет нашей страны», – отметил в своем приветствии Алексей Текслер.

Кстати, крупнейшей площадкой летнего трудового сезона стала Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» на объектах ПО «Маяк». Более 300 студентов РСО из 14 регионов страны работают по 11 профильным подразделениям. На основных производственных площадках студотряды выполняют плановые ремонтные и вспомогательные работы.

Впервые в истории проекта «Мирный атом» сформирован производственный студенческий отряд. 12 студентов ядерных специальностей Уральского федерального университета трудоустроены на предприятие в качестве техников. Также в этом году РСО совместно с АО «РУСБУРМАШ» запустили профильный трудовой проект для студентов, которые осваивают специальности в сфере геологоразведки и бурения в Курганской области, получая практический опыт на объектах добычи урана.

Алексей Лихачев и Алексей Текслер вручили путевки участникам Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом», пообщались с командирами отрядов и пожелали студентам успешного трудового сезона.

Затем Алексей Текслер И Алексей Лихачев ознакомились с проектами «Сделано в Атомграде» и «Атомная глава Народной программы».

В рамках проекта «Сделано в Атомграде» городские предприниматели получают возможность продвигать свои товары и услуги под общим брендом, обмениваться опытом. Идея объединения впервые была озвучена представителями бизнеса на форуме «Единой России» «Есть Результат!» в Ленинградской области и получила поддержку Ассоциации ЗАТО атомной промышленности.

Алексей Лихачев отметил: «Мы создаем условия, чтобы в наших городах люди хотели жить, работать и растить детей. Это большая комплексная работа, которую мы ведем, в том числе вместе губернатором Челябинской области. Проект "Сделано в Атомграде" – один из инструментов по поддержке малого и среднего бизнеса. Он позволяет найти новых партнеров, получить поддержку и знания, особенно актуальные в условиях существующих для предпринимателей вызовов».

Участниками проекта могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Среди обязательных условий – местная регистрация, полный порядок с разрешительными документами, соблюдение требований качества и безопасности и положительная деловая репутация. Для лучших городских поставщиков услуг предусмотрен специальный знак «Рекомендованный сервис» от бренда «Сделано в Атомграде». Предпринимателей пригласили активно присоединяться к проекту на сайте сделановатомграде.рф. 33 организации из Озерска уже зарегистрированы как участники, это второе место среди всех атомградов по активности бизнеса.

Проект «Атомная глава» станет частью Народной программы партии «Единая Россия». Инициатива, предложенная главой Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, объединит масштабные проекты компании и предложения жителей по решению конкретных проблем.

В Озерске уже создан штаб, который станет площадкой для диалога с жителями в рамках проекта «Атомная глава».

«В ходе встреч на предприятиях и в учреждениях будут собраны предложения: каждый человек сможет рассказать, какие изменения он считает наиболее значимыми для нашего округа, а также получить информацию о возможностях участия в общественно-политической жизни территории», - пояснил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер.

В завершении презентации проектов состоялась церемония награждения работников атомной отрасли, ветеранов и представителей социальной сферы.

Алексей Лихачев вручил государственные награды РФ – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За заслуги в освоении атомной энергии», а также удостоверения к почетному званию «Заслуженный работник атомной промышленности РФ». Также были вручены знаки отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» II и III степени и памятные знаки «За участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 40 лет».

Алексей Текслер вручил областные награды: знаки отличия «Почетный наставник» и «За безупречную службу», Почетные грамоты и Благодарности губернатора Челябинской области.

«Каждый житель Озерска вносит свой вклад в технологическое развитие, обороноспособность нашей страны. Мы с своей стороны будем делать все для развития социальной, инженерной, образовательной инфраструктуры. Мы будем дальше вместе с "Росатомом" развивать Озерск», – подчеркнул глава региона.

Еще одним важным объектом рабочей поездки губернатора стало новое модульное приемное отделение клинической больницы №71. Алексей Текслер и Алексей Лихачев осмотрели современный многофункциональный комплекс для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи.

Проект реализован в рамках совместной работы при поддержке ФМБА России, Госкорпорации «Росатом» и правительства Челябинской области.

«Новое приемное отделение больницы ФМБА в Озерске – современное медицинское учреждение, оснащенное по самым высоким стандартам. В ходе визита обсудили развитие системы здравоохранения в городе. Сегодня в этой сфере реализуются крупные проекты: ведется работа по развитию детской и взрослой поликлинической сети, приобретается современное медицинское оборудование. Отдельное внимание уделили кадровому вопросу», – отметил губернатор Алексей Текслер.

Площадь медицинского объекта составляет 1000 кв. метров, на которых размещены 2 противошоковые палаты, рентген-кабинет, кабинет УЗИ, смотровые для травматологических, хирургических и терапевтических пациентов, пост дежурного персонала, санитарные помещения. Отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием и интегрировано в общую систему оказания экстренной помощи больницы.

Медики представили главе региона возможности приемного отделения, рассчитанного в том числе на массовое поступление пациентов в случае ЧС. Круглосуточно здесь работают основные специалисты, доступны экспресс-лаборатория и компьютерная томография, а при необходимости быстро подключаются врачи профильных направлений.

Подводя итоги рабочей поездки в Озерск, Алексей Текслер отметил: «Задач много сегодня по развитию ЗАТО. И то, что вместе с руководством Госкорпорации регион решает задачи развития города, – очень важно. Потому что невозможно отделить производство, градообразующее предприятие от социальной сферы и инфраструктуры. Это тот симбиоз, который дает импульс развитию».

Добавим, что свою рабочую поездку в Озерск Алексей Текслер начал с посещения поселка Метлино, где глава региона оценил новую котельную и пообщался с жителями. Губернатор констатировал наличие большого количество проблем в поселке и распорядился, чтобы уже с 17 июля в поселке начала работать специальная областная комиссия.