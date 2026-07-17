Зеленский поручил главе СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Владимир Зеленский заявил, что поручил и.о. председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны.

"После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Хмара является действующим генералом, поэтому он не может возглавить министерство обороны, пока не будет уволен с военной службы. Об этом, в частности, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он также отметил, что Зеленский не может назначить Хмару и.о. министра обороны. Это может сделать только новый премьер-министр Украины.

В четверг Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового кабмина за исключением глав МИД и Минобороны, кандидатуры которых должен вносить Зеленский. В должности премьер-министра страны был утвержден бывший глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Ранее Зеленский решил отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По мнению СМИ, глава киевского режима пошел на этот шаг, так как западные партнеры видят в министре будущего главу государства. Это известие вызвало волну возмущения среди населения. В крупнейших городах Украины начались акции протеста в поддержку Федорова.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов