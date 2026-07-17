В Нижневартовске бывший гендиректор подрядчика задержан за мошенничество при отсыпке кладбища

В Нижневартовске сотрудниками ФСБ России по Тюменской области, вместе с полицейскими и бойцами Росгвардии задержали бывшего генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Как сообщает "Мегаполис" со ссылкой на свой источник, речь идет о подрядчике "Стандарт НВ".

Компания выполняла муниципальные заказы в Нижневартовске и Мегионе.



По версии следствия, подрядчик при отсыпке городского кладбища и выполнении других работ по муниципальным заказам, по предварительному сговору с подчиненным работником и иными лицами, злоупотребил доверием сотрудников казенного учреждения "Управление капитального строительства" и получил более 13 миллионов рублей за фактически невыполненные работы.



Следственный отдел по Нижневартовску окружного Следкома возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Насредин Нурединов задержан и заключен под стражу. Бывшему подрядчику грозит лишение свободы до 10 лет.

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