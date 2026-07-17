Сбой в движении поездов под Воронежем из-за повреждения путей

Сотрудники Юго-Восточной железной дороги обнаружили поломку на перегоне Некрылово - Колено сегодня ночью в 3:35. Из-за повреждения одной линии диспетчеры направили все составы по второму пути. В пресс-службе компании подтвердили, что инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас специалисты выясняют, почему именно разрушилось полотно.

Представители ЮВЖД предупреждают пассажиров о возможных опозданиях пригородных электричек и поездов дальнего следования. Ремонтные бригады уже устраняют последствия происшествия и чинят поврежденный участок. Железнодорожники делают все необходимое, чтобы как можно быстрее вернуть транспорт к обычному расписанию и наладить стабильную работу магистрали.

В ночь на 16 июля 2026 года на перегоне Кишерть - Шумково произошла авария с грузовым поездом, в которой сошли пять груженых вагонов и сам локомотив. По предварительной версии Уральской транспортной прокуратуры, почву под путями просто размыло, что и привело к инциденту на 1566-м километре Свердловской железной дороги.