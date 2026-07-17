В Алуште власти отказались от графика отключений электричества

В Алуште власти не будут публиковать график отключения электричества, так как перебои с электроэнергией носят аварийный характер и предсказать их заранее невозможно, сообщила глава администрации города Галина Огнева.

"Прошу набраться терпения и отнестись с пониманием к ситуации. Никто вам не даст точного графика отключения электроэнергии, потому что это происходит аварийно... Длительность и время ограничений зависят от обстановки в энергосистеме Крыма", - цитирует Огневу "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в Алуште электричество будет подаваться на два часа с перерывом в десять часов.