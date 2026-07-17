Волонтеры Алексея Вихарева вывозят людей и домашний скот из затопленного Ирбита

17 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева вывозят людей и домашний скот из затопленного Ирбита

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжает помогать жителям Ирбита и Ирбитского МО, столкнувшимся с подтоплением. Активисты спасают людей и домашний скот, эвакуируя их в безопасные зоны.

Волонтерский центр Алексея Вихарева спасает животных в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Напомним, что на территории округа введен режим ЧС. Ирбитское и екатеринбургское отделения Волонтерского центра оперативно пришли на помощь, привезя с собой специальные технику и оборудование, повербанки, снаряжение, запасы питьевой воды и продуктов для местных жителей и даже генератор электричества для детского сада. Совместно с администрацией Ирбита, МЧС, ВСКС и активистами РМК они участвуют в ликвидации последствий подтопления: подвозят питьевую воду, помогают с организацией пунктов размещения, оказывают поддержку жителям в сложных условиях.

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

На днях волонтеры вместе с замруководителя Свердловского отделения Российского экообщества Антоном Черноголовым эвакуировали из затопленного дома пенсионерку Марию Владимировну вместе с ее псом Филей — сейчас они в безопасности у родственников.

Волонтерский центр Алексея Вихарева спасает людей в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева спасает людей в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Сложнее всего обстоят дела со спасением домашних животных и скота: в подтопленных дворах и домах остаются коровы, козы, овцы, лошади, собаки и кошки. Где-то для спасения зверей приходится нырять под воду, преодолевать глубину и большое расстояние. В самые труднодоступные места, где не проедет машина, волонтеры добираются на моторных лодках. На них же эвакуируют как местных жителей, так и животных.

"Для многих семей этот скот — основа хозяйства и важная часть жизни, поэтому оставить животных в беде невозможно", — рассказывают активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Волонтерский центр Алексея Вихарева спасает животных в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева спасает животных в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Все вместе спасаем Ирбит от природной напасти. Волонтеры помогают не только людям, но и животным, попавшим в водный капкан. В город мы приехали подготовленные: с моторными лодками, гидрокостюмами, питьевой водой и продуктовыми наборами для жителей. Будем работать до тех пор, пока город окончательно не справится со стихией и ее последствиями. Ирбитчанам сейчас особенно нужна поддержка, мы рядом, и вместе обязательно справимся!" — отметил депутат, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Волонтерский центр Алексея Вихарева спасает людей в зоне подтопления в Ирбите и Ирбитском МО(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Напомним, что под водой оказался ряд населенных пунктов, среди которых села Килачевское, Стриганское, Горки, Чернорицкое, деревни Мостовая и Шарапова. Обстановка остается напряженной: власти продолжают отслеживать ситуацию в поселке Зайково, деревне Фомина и других потенциально уязвимых точках. Там разворачивают пункты временного размещения и готовятся к возможному ухудшению обстановки. Часть жителей уже эвакуирована в пункты временного размещения.

Второй месяц Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает пострадавшим свердловским городам. Устраняют последствия смерча в Кушве: разбирают завалы, расчищают дороги, участвуют в восстановлении разрушенных домов. Помощь понадобилась и Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах, где после дождевого паводка был затоплен музей. Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к дальнейшей просушке, ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом.

Волонтерский центр в Ирбите открылся в феврале 2025 года. С этого времени ирбитчане обращаются к юристам филиала за юридической помощью, а волонтеры принимают активное участие в жизни города, оказывают помощь местным учебным заведениям, предприятиям и храму. Волонтёры-вихаревцы будут работать в Ирбите до устранения всех последствий паводка.

Теги: Волонтерский центр, Алексей Вихарев, Ирбит, подтопление, эвакуация, домашний скот


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети