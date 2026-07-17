Волонтеры Алексея Вихарева вывозят людей и домашний скот из затопленного Ирбита

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжает помогать жителям Ирбита и Ирбитского МО, столкнувшимся с подтоплением. Активисты спасают людей и домашний скот, эвакуируя их в безопасные зоны.

Напомним, что на территории округа введен режим ЧС. Ирбитское и екатеринбургское отделения Волонтерского центра оперативно пришли на помощь, привезя с собой специальные технику и оборудование, повербанки, снаряжение, запасы питьевой воды и продуктов для местных жителей и даже генератор электричества для детского сада. Совместно с администрацией Ирбита, МЧС, ВСКС и активистами РМК они участвуют в ликвидации последствий подтопления: подвозят питьевую воду, помогают с организацией пунктов размещения, оказывают поддержку жителям в сложных условиях.

На днях волонтеры вместе с замруководителя Свердловского отделения Российского экообщества Антоном Черноголовым эвакуировали из затопленного дома пенсионерку Марию Владимировну вместе с ее псом Филей — сейчас они в безопасности у родственников.

Сложнее всего обстоят дела со спасением домашних животных и скота: в подтопленных дворах и домах остаются коровы, козы, овцы, лошади, собаки и кошки. Где-то для спасения зверей приходится нырять под воду, преодолевать глубину и большое расстояние. В самые труднодоступные места, где не проедет машина, волонтеры добираются на моторных лодках. На них же эвакуируют как местных жителей, так и животных.

"Для многих семей этот скот — основа хозяйства и важная часть жизни, поэтому оставить животных в беде невозможно", — рассказывают активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева.

"Все вместе спасаем Ирбит от природной напасти. Волонтеры помогают не только людям, но и животным, попавшим в водный капкан. В город мы приехали подготовленные: с моторными лодками, гидрокостюмами, питьевой водой и продуктовыми наборами для жителей. Будем работать до тех пор, пока город окончательно не справится со стихией и ее последствиями. Ирбитчанам сейчас особенно нужна поддержка, мы рядом, и вместе обязательно справимся!" — отметил депутат, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, что под водой оказался ряд населенных пунктов, среди которых села Килачевское, Стриганское, Горки, Чернорицкое, деревни Мостовая и Шарапова. Обстановка остается напряженной: власти продолжают отслеживать ситуацию в поселке Зайково, деревне Фомина и других потенциально уязвимых точках. Там разворачивают пункты временного размещения и готовятся к возможному ухудшению обстановки. Часть жителей уже эвакуирована в пункты временного размещения.

Второй месяц Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает пострадавшим свердловским городам. Устраняют последствия смерча в Кушве: разбирают завалы, расчищают дороги, участвуют в восстановлении разрушенных домов. Помощь понадобилась и Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах, где после дождевого паводка был затоплен музей. Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к дальнейшей просушке, ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом.

Волонтерский центр в Ирбите открылся в феврале 2025 года. С этого времени ирбитчане обращаются к юристам филиала за юридической помощью, а волонтеры принимают активное участие в жизни города, оказывают помощь местным учебным заведениям, предприятиям и храму. Волонтёры-вихаревцы будут работать в Ирбите до устранения всех последствий паводка.