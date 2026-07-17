Опрос: 70% екатеринбуржцев знают, сколько зарабатывают коллеги

Большинство жителей Екатеринбурга знают, сколько зарабатывают их коллеги. Опрос в уральской столице этим летом провел сервис SuperJob.

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Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 25% опрошенных знают зарплату всех сослуживцев, еще 45% – некоторых. Информированность о заработках непосредственного руководителя составляет 28%. А в 77% компаний вся зарплатная информация официально закрыта.

В ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 29% не станут ничего предпринимать. 22% попросят разъяснений у руководства, 12% – повышения зарплаты, а 11% задумаются об увольнении или поиске новой работы.

Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 29% екатеринбуржцев хотели бы узнать их. А вот большинство (62%) предпочитает оставаться в неведении.

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга предпочитают хранить сбережения в рублях.