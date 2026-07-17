Роналду установил антирекорд чемпионатов мира по футболу по голам в плей-офф

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил антирекорд по количеству голов среди форвардов на чемпионатах мира в плей-офф, сообщает OptaJoe.

41-летний футболист провёл 10 матчей на этой стадии турнира, не забив ни одного гола с игры. Напомним, что Португалия покинула чемпионат мира 2026 года в 1/8 финала, уступив Испании со счётом 0:1, и в этом поединке Роналду также не смог отличиться.

Единственный мяч, который именитый форвард забил в матчах на вылет на чемпионатах мира, был реализован с пенальти против Хорватии в 1/16 финала текущего турнира. В остальных встречах плей-офф Роналду не смог поразить ворота соперников.

Отметим также, что при этом нападающему принадлежит абсолютный мировой рекорд: Роналду — первый в истории футболист, забивавший на 6 разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026).