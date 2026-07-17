ФК "Урал" объявил об уходе Железнова в "Акрон"

Полузащитник ФК "Урал" Юрий Железнов покидает команду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

Игрок продолжит карьеру в тольяттинском "Акроне", выступающем в РПЛ. Клубы смогли договориться о переходе.

Юрий Железнов провел в "Урале" шесть сезонов. За это время он сыграл 110 матчей, забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.

В пресс-службе ФК "Акрон" уточнили, что полузащитник уже подписал с клубом четырехлетний контракт. В "Акроне" Железнов будет выступать под 14-м номером.

Напомним, ранее в "Урале" прокомментировали ситуацию с уходом Железнова. Там заявили, что хотели бы сохранить игрока в составе, но "никого упрашивать не собираются".