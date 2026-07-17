С 1 сентября в школы вернутся начальная военная подготовка и ОБЖ

Министерство просвещения России предлагает с 1 сентября разделить курс "Основ безопасности и защиты Родины" (ранее – ОБЖ) на два обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Эти предметы могут появиться у учеников, перешедших в 8-й класс и в 10-й класс в 2026/27 учебном году, передает РИА Новости.

Сообщается, что министр просвещения Сергей Кравцов предлагает построить обучение на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, в городе, на природе и в цифровом пространстве. Каждый предмет рассчитан на 34 учебных часа.

На курсе "Безопасность жизнедеятельности" школьников ждет возвращение к классическому ОБЖ: правила безопасности в обычной жизни. А "Начальная военная подготовка" прямо направлена на подготовку к военной службе, где будут изучать "принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны".