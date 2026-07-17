Продлён арест экс-замгубернатора Челябинской области Фалейчика

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик останется под стражей. Так решил суд.

Политик останется в СИЗО минимум до 19 октября. Решение принял Басманный райсуд Москвы, сообщил источник "Ъ-Южный Урал" в правоохранительных органах.

Фалейчику предъявлено обвинение в том, что в 2021-23 гг., занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 млн руб. от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".