Уральские волонтеры обсудили помощь детям при ЧС с Марией Львовой-Беловой

Представители социальных проектов Русской медной компании – "РМК Поиск" и Волонтерского центра РМК "Сила Урала" – рассказали детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой о помощи детям во время паводков в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, встреча прошла в штабе #МЫВМЕСТЕ. Участники обсудили работу волонтерских организаций и спасателей по оказанию помощи населению в чрезвычайных ситуациях и поддержке семей с детьми.

Опыт работы во время ликвидации последствий паводков в Свердловской области представили руководитель Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников и представитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Иван Винокуров. Они рассказали о работе добровольцев в Кушве и Ирбитском муниципальном округе, где команды участвовали в эвакуации жителей, доставке гуманитарной помощи и оказании адресной помощи пострадавшим.

Основной темой встречи стала помощь детям, оказавшимся в зоне чрезвычайных ситуаций. Особое внимание участники уделили паводковой обстановке в Ирбитском муниципальном округе. На сегодняшний день из зоны подтопления спасателями "РМК Поиск" эвакуированы 466 человек, из них 288 – дети. В том числе была проведена эвакуация детей из загородного лагеря "Салют".

"На встрече мы поделились тем, что сами увидели во время работы в Кушве и Ирбите. Рассказали, как проходила эвакуация, как помогали жителям и почему в таких ситуациях особенно важно быстро обеспечить безопасность детей. Хорошо, что есть возможность обмениваться этим опытом – он точно пригодится в будущем", - рассказал специалист "РМК Поиск" Иван Винокуров.

Представители РМК рассказали о взаимодействии добровольцев с экстренными службами и органами власти, благодаря которому удалось оперативно обеспечить безопасность детей и жителей подтопленных территорий.