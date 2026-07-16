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Фото: Накануне.RU

Поддубный назвал удаление VK и Max из Google Play попыткой Запада подорвать суверенитет России

Удаление приложения VK и мессенджера Max из магазина Google Play является желанием Запада подорвать технологический суверенитет России. Такое мнение высказал представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД, Герой России Евгений Поддубный.

"Недружественные действия Google показывают, как важен технологический суверенитет. Неудивительно, что подобные действия производятся в отношении наших наиболее популярных площадок. Такие сейчас правила глобального Запада, объявившего нам войну. Запад делает все возможное, чтобы подорвать технологически суверенитет России, как впрочем суверенитет нашей страны в целом", - передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что решение Запада продиктовано страхом перед усилением России, поскольку технологический суверенитет является важнейшей составляющей в победе в СВО и безопасности страны.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении холдинга VK и юрлица разработчика мессенджера Max. В июне Max и приложения VK уже исчезли из App Store. Приложения остаются доступными в отечественном магазине приложений RuStore (о продаже которого сегодня сообщил VK).

Теги: Поддубный, VK, Max, Google Play, приложение, удаление


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