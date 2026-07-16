Бывшего директора Popcorn Books обвиняют в создании списков ЛГБТ*-литературы

Стало известно, в чем именно обвиняют бывшего директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова, а именно - в создании "желтых" и "красных" списков ЛГБТ*-литературы.

Как сообщает РИА Новости, в Замоскворецком суде Москвы сегодня было оглашено обвинение Протопопову. Отметим, что в прошлом году по делу о склонении к деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК) в Москве задержали и директора по дистрибуции крупнейшего российского книжного издательства "Эксмо" Анатолия Норовяткина. При этом само дело относится к деятельности не "Эксмо", а другого российского издательства - Popcorn Books. Тогда в издательстве "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли ряд книг в связи с возбуждением уголовного дела.

Оказалось, что Протопопов якобы разработал внутреннюю классификацию книг с разделением на "желтый" и "красный" списки. В первый входила литература, в которой усматривались нетрадиционные отношения, а во второй - где такие отношения являлись центральной линией повествования.

В суде было озвучено, что обвиняемый действовал вместе с экс-директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым и бывшим главой отдела продаж "Эксмо" Артемом Вахляевым. Группа продавала запрещенную литературу, в том числе и несовершеннолетним.

Протопопов полностью признал вину и выразил сожаление о содеянном. Он также добавил, что уже заключил досудебное соглашение с прокуратурой и активно сотрудничал со следствием.

Напомним, что в конце июня и начале июля были вынесены приговоры Иванову и Вихляеву - обоим дали наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России