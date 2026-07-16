Путину доложили о планах открыть трассу М-12 "Восток" до Тюмени в декабре

Президенту России доложили, что участок трассы М-12 "Восток" до Тюмени планируют открыть в декабре текущего года. Об этом главе государства сообщил вице-премьер Марат Хуснулин.

На вопрос, "когда дойдете до Тюмени?" президенту ответили: "Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть". Хуснулин также отметил, что все работы идут планово, как и строительство обходов Тюмени, Новосибирска и Омска.

Напомним, что строительство М-12 стартовало в 2020 году. Скоростная трасса соединит Москву, Казань и Екатеринбург.