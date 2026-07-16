ХК "Автомобилист" заключил контракт с нападающим Александром Барабановым

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил контракт на два сезона с российским нападающим и олимпийским чемпионом Александром Барабановым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно контракту, 32-летний спортсмен останется с командой до 31 мая 2028 года.

Александр Барабанов родился 17 июня 1994 года в Санкт‑Петербурге и является воспитанником системы СКА, где и начал свой путь в хоккее. Сначала он играл за "СКА-1946", после чего выступал за ХК ВМФ, "СКА‑Карелию" и "СКА‑Неву". В главной команде СКА Барабанов дебютировал в сезоне 2013/14. Он дважды успел стать обладателем Кубка Гагарина (в 2015 и 2017 годах), а также неоднократно привлекался к играм за сборную России. В 2018 году Барабанов стал олимпийским чемпионом и дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира - в 2017 и 2019 годы.

В 2020 году Барабанов вступил в команду "Торонто Мейпл Лифс", перешел в НХЛ - "Сан‑Хосе Шаркс", где и выступал до 2024 года. В общей сложности за 4 сезона, проведенных в Северной Америке, хоккеист набрал 107 (32+75) очков в 206 матчах.

В 2024 году Александр вернулся в КХЛ и предыдущие два сезона отыграл в казанском "Ак Барсе", став в 2026 году серебряным призером Кубка Гагарина. В прошлом сезоне установил свой личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 67 (27+40) очков в 84 матчах, в том числе на его счету 16 (6+10) очков в 20 поединках плей-офф. В общей сложности на счету опытного нападающего в КХЛ 494 матча и 293 (130+163) набранных очка при внушительном показателе полезности "+140".