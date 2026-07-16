16 Июля 2026
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Политика
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко на 85-ой сессии ЗСК подвел итоги парламентского года

В ходе 85-й сессии председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал об итогах деятельности депутатского корпуса в завершающемся парламентском году.

Он подчеркнул, что работа депутатов была направлена на преодоление современных вызовов, совершенствование краевого законодательства и последовательное развитие ключевых для субъекта сфер.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко обозначил вопросами первостепенной важности сохранение финансовой стабильности региона, укрепление соцблока и поддержку граждан, а также расширение спектра уже действующих мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи реальному сектору экономики.

Председатель ЗСК сообщил, что за минувший парламентский год, без учета сегодняшней сессии проведено 21 парламентское заседание, принято 151 закон и 421 постановление.

Детально Юрий Бурлачко остановился на ключевых решениях Законодательного Собрания.

Так, в части бюджетной политики на фоне масштабного охлаждения экономики краю удалось сохранить ее устойчивость, а по некоторым позициям даже добиться положительной динамики. Так, в 2025 году валовой региональный продукт вырос на уровень 101%, а объем привлеченных Кубанью инвестиций превысил триллион рублей.

В сфере АПК завершен определенный этап комплексной масштабной работы по сохранению плодородия кубанских черноземов; поддержана инициатива главы региона по внесению изменений в закон о сельском хозяйстве в части искусственного регулирования осадков; принята норма, делающая процедуру перевода сельхозземель из одной категории в другую еще прозрачнее; в федеральный центр направлена инициатива о совершенствовании порядка предоставления субсидий на агрострахование.

Ряд важных решений принят и в санаторно-курортной сфере. В частности, был одобрен законопроект о легализации гостевых домов; поддержана инициатива Губернатора о дополнительных полномочиях министерства курортов по осуществлению госконтроля в сфере туриндустрии; направлено обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о необходимости поддержки организаций отдыха детей.

В соцблоке увеличены размер дополнительных выплат педагогам и кратность получения многодетными семьями маткапитала; расширены категории получателей льготы при газификации домовладений; законодательно поддержана дополнительная соцпомощь отдельным категориям кубанцев; приняты постановления об обращении в федеральный центр о необходимости корректировки российского законодательства в сфере перевозки инвалидов и порядка финансирования покупки жилья для детей-сирот; утвержден ряд законов, направленных на реализацию в субъекте государственной политики в области здоровьесбережения.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Отдельно спикер ЗСК остановился на оказании помощи участникам СВО.

«Нормативные правовые акты, призванные сделать жизнь бойцов и членов их семей комфортнее и проще, мы принимаем практически на каждом пленарном заседании. Для данной категории кубанцев в регионе уже действует целый спектр мер поддержки. В минувшем парламентском году перечень преференций для участников специальной военной операции существенно расширился», – сказал Юрий Бурлачко.

В завершающемся парламентском году депутаты предоставили бойцам право внеочередной заготовки древесины для собственных нужд и возможность компенсировать половину затрат на твердое топливо; расширили географию для выбора земельных участков; сократили срок рассмотрения обращений в различные ведомства и установили дополнительные гарантии при реализации права на личный прием; внесли поправки сразу в пять законов, регламентирующих вопросы предоставления мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей.

В минувшем парламентском году в Госдуму было направлено 2 законодательные инициативы. Также краевые парламентарии приняли 7 обращений в федеральные органы государственной власти, подготовили 807 заключений по проектам федеральных законов.

В рамках выездов в свои избирательные округа депутаты провели почти 1,7 тыс. встреч с участием более 120 тыс. человек и порядка 1,1 тыс личных приемов с охватом 3, 5 тыс. граждан.

Завершая 85-ую сессию ЗСК, Юрий Бурлачко поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке важных для края нормативных правовых актов, содействовал их продвижению, в том числе и на федеральный уровень.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Губернатор отметил ее положительные результаты взаимодействия с депутатским корпусом края.

«Благодаря нашему взаимодействию экономика края, несмотря на текущие вызовы, продолжает работать. Строятся новые школы, детские сады и поликлиники, модернизируется коммунальная инфраструктура», – сказал Вениамин Кондратьев.

И высказал уверенность в том, что перерыв между пленарными заседаниями даст депутатам ЗСК возможность активно поработать в своих избирательных округах, а с наступлением нового парламентского года вновь приступить к решению насущных проблем.

Теги: юрий бурлачко, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, парламентский год


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