Решения, принятые ЗСК, позволят кубанским IT-компаниям на «упрощенке» снизить налоговую нагрузку

На очередной сессии ЗСК было принято решение, направленное на поддержку бизнеса - депутаты одобрили законопроект «Об установлении на территории Краснодарского края пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков».

Документ на сессии представил руководитель департамента информатизации Станислав Завальный.

Согласно проекту, предлагается установить на территории Краснодарского края пониженные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области информационных технологий согласно кодам ОКВЭД 58.2; 62; 63.1 (за исключением 63.11.9 и 63.12.1), а также 74.90.9. Документом предусмотрено установление пониженных налоговых ставок в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. На их применение могут претендовать компании, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере IT, получающих от данной деятельности не менее 70% всех доходов и имеющих доход от такой деятельности не более 490,5 млн рублей.

Губернатор, который принимал участие в работе сессии, отметил, что, предоставляя поддержку обозначенным предприятиям, край стремится достичь цели создания полноценной IT-отрасли экономики.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК отметил, что современные информационные технологии стали мощным инструментом трансформации и оптимизации многих экономических процессов. Благодаря их применению в производстве снижается потребление ресурсов, повышается производительность и, как следствие, растет рентабельность предприятий, усиливается их конкурентоспособность на рынке.

«Практическое применение вводимой нормы станет в сложившихся непростых экономических условиях хорошим стимулом для наших айти-компаний, будет способствовать сохранению ценных кадров в отрасли и привлечению в нее инвестиций и новых талантов», - подчеркнул Юрий Бурлачко.