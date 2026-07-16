В Тюменской области сняты ограничения на заправку топлива в канистры для аграриев

В Тюменской области сняты ограничения на заправку топлива в канистры для аграриев, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области



Для небольших сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств Тюменской области сняты ограничения при заправке топливом в канистры на автозаправочных станциях, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Сезонные полевые работы в регионе идут по графику, сбоев из-за топлива нет.



Несмотря на проведение внеплановых ремонтных работ на Омском нефтеперерабатывающем заводе поставки горюче-смазочных материалов в Тюменскую область продолжаются.