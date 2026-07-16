Решением ЗСК от уплаты НДФЛ молодые и заслуженные тренеры Кубани освобождены

Сегодня в рамках 85-й сессии ЗСК парламентарии приняли закон, направленный на стимулирование молодых тренеров и тренеров, имеющих почетные звания, воспитывать на великих традициях кубанского спорта новое поколение атлетов и приверженцев здорового образа жизни. Проект документа был разработан по инициативе губернатора Кубани.

О внесении изменения в статью 2 краевого закона «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт», государственных, муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт» и государственных, муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли «Образование»» доложил министр спорта Кубани Дмитрий Новах.

Он, в частности, отметил, что проектом закона предусмотрены меры социальной поддержки (помощи) в виде ежемесячных денежных выплат тренерам в возрасте не старше 30 лет, а также тренерам, имеющим почетные звания, работающим в государственных и муниципальных организациях Краснодарского края. Согласно пункту 79 статьи 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с законами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов РФ.

Также министр уточнил, что указанные в проекте закона денежные выплаты являются мерами соцподдержки отдельной категории граждан и соответственно освобождены от налогообложения. Аналогичной позиции, акцентировал внимание депутатов выступающий, придерживается министерство финансов страны.

Председатель ЗСК отметил, что в свете уделяемого сегодня на Кубани внимания развитию спорта вносимые в краевое законодательство изменения - вполне логичное продолжение связанной с этим работы. Причем ставка в регионе, как было замечено, делается как на расширение необходимой для занятий инфраструктуры, так и на материальную поддержку профильных специалистов, тех, уточнил Юрий Бурлачко, кто возможно, готовит будущих чемпионов и в перспективе кует для России олимпийское золото.

Спикер парламента Кубани напомнил, что дополнительные выплаты отдельным категориям наставников в крае - устоявшаяся практика. Денежное стимулирование высококлассных мастеров не только препятствует оттоку таковых в другие субъекты РФ, а возможно, и за пределы страны, но и служит четким сигналом - государство не дистанцировалось от поддержки спорта и готово вкладывать в него ресурсы и сохранять ценные кадры. Для этого, считает Юрий Бурлачко, в регионе делается немало. В прошлом году, к примеру, депутаты ЗСК утвердили программу «Земский тренер», предполагающую единовременную компенсационную выплату для проживающих в сельской местности специалистов.

«Нынешние поправки освободят тренеров, имеющих почетные звания, и наставников, кому еще не исполнилось 30 лет и кто трудится в спортивных учреждениях, от необходимости платить налоги с регулярно получаемых ими выплат. Решение, на мой взгляд, вполне справедливое и аргументированное. Люди, заслужившие личным мастерством право называться лучшими и делающие первые шаги в своей большой тренерской карьере, достойны такой преференции со стороны государства», - подытожил Юрий Бурлачко.

Данный закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.