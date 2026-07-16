Стало известно гибели бывшего блогера TramEkb на СВО

Екатеринбургский блогер Иван Соломин, известный в свое время как блогер TramEkb, погиб на СВО. Об этом в своих социальных сетях рассказал писатель, участник СВО Даниил Туленков.

"Дошли до меня известия, что Ваня Соломи подписал второй контракт и... Все. 200. По возвращении я его не видел и ничего не слышал о нем, до сего дня. Ну, что ж... Печально, но ожидаемо", - написал Туленков.

Он также добавил, что познакомился с блогером в ИК-53.

Напомним, что в 2022 году Свердловский областной суд отправил Ивана Соломина в колонию общего режима на шесть лет за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Летом 2023 Соломин вступил в ряды подразделения "Шторм Z" и отправился на СВО.