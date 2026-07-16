Продолжительные осадки в Тюменской области не приведут к паводку

Продолжительные осадки в Тюменской области не приведут к паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Подъем уровня воды до критического в реках Ишим, Тобол, Иртыш из-за обильных дождей невозможен. Весной движение воды затруднено из-за того, что на севере реки еще покрыты льдом. Сейчас вода свободно уходит по течению", - говорится в сообщении.

В настоящий момент фиксируется подъем воды в реке Тура до 683 сантиметров. При этом "неблагоприятным явлением" подъем воды считается только при достижении отметки 850 сантиметров.

Тем не менее, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин подчеркнул, что ситуация находится на контроле, все службы готовы к любому развитию событий.

Отметим, что синоптики предупреждают жителей Тюменской области о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня в регионе прогнозируются ливень, грозы, крупный град, сообщает РСЧС Тюменской области.

В информационном центре Правительства Тюменской области призывают жителей соблюдать правила безопасности. Власти напоминают, что в случае экстренной ситуации следует позвонить по телефону 112.





