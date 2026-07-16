Закон о продлении налоговой льготы для организаций санаторно-курортной отрасли Кубани приняли депутаты ЗСК

В числе первоочередных вопросов на 85-ой сессии ЗСК депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон «О налоге на имущество организаций». Документ был подготовлен в целях поддержки санаторно-курортной отрасли и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе.

Так, в соответствии с законопроектом, который представил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Василий Воробьев, предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций в части имущества, создаваемого (созданного) и приобретаемого (приобретенного) для реализации инвестиционного проекта, введенного в эксплуатацию по 31 декабря 2030 года, на срок 10 последовательных налоговых периодов в следующих размерах:

– в течение первых пяти налоговых периодов (лет) – 99% исчисленного к уплате налога;

– в течение шестого - восьмого налоговых периодов – 75% исчисленного к уплате налога;

– в течение девятого, десятого налоговых периодов – 50% исчисленного к уплате налога в отношении указанного имущества.

При этом устанавливаются следующие критерии:

– объем капитальных вложений более 3 млрд рублей;

– гостиницы категории не менее 4 звезды и (или) объекты, имеющие лицензию на медицинскую деятельность (санатории).

Кроме того, предлагается включить инвестиционные проекты по реконструкции объектов, введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2027 года до 31 декабря 2030 года, предусмотрев следующие критерии:

– объем капитальных вложений более 3 млрд рублей;

– гостиницы и прочие средства размещения, которые отнесены к объектам культурного наследия;

– объекты, имеющие лицензию на медицинскую деятельность (санатории).

В ходе обсуждения документа свое мнение выразили ряд депутатов.

Так, лидер фракции «КПРФ» Павел Соколенко отметил несоответствие представленного документа порядку оценки бюджетного эффекта от предоставляемых льгот.

В связи с этим руководитель министерства заметил, что эффект рассчитан на 10-летний период.

Действенность предлагаемых мер поддержки подтвердил и первый зампред комитета по туризму Андрей Булдин.

Губернатор Кубани, в свою очередь, отметил необходимость утверждения предлагаемых льгот.

«Важно сохранить преференции для инвесторов, вкладывающих в развитие туристической сферы Краснодарского края. Это важный шаг для дальнейшего развития всей отрасли. В том числе благодаря ему нам уже удалось сделать санаторно-курортную отрасль одной из самых привлекательных для инвестиций. В результате за последние пять лет в крае открыли 200 новых отелей и гостиниц. Сейчас в санаторно-курортном комплексе реализуем еще 215 инвестпроектов на 1,5 триллиона рублей», - сказал Вениамин Кондратьев.

При этом глава края обратил внимание профильных ведомств на то, чтобы господдержка предприятий сказывалась на их ценовой политике.

Юрий Бурлачко, комментируя принятое решение, отметил, что значение курортной сферы в контексте нынешнего развития Краснодарского края сложно переоценить. Важна также имиджевая составляющая Кубани. Кроме того, курортная сфера - катализатор развития смежных с туриндустрией отраслей и важный источник налоговых отчислений в региональный бюджет.

Также руководитель ЗСК сделал акцент на том, что неотъемлемой частью данного направления, как одной из основополагающих в региональной экономике, были и остаются инвестиции, которые во многом помогают сохранять уже существующую курортную инфраструктуру, строить новые объекты и тем самым обеспечивать долгосрочное развитие отрасли.

«О состоянии инвестклимата в регионе красноречиво свидетельствуют итоги инвестиционного рейтинга субъектов страны, ежегодно публикуемые Агентством стратегических инициатив. В нынешнем году край занял в нем четвертую позицию, что само по себе говорит о серьезности подхода к созданию на Кубани комфортных условий для деловой активности. В отношении инвесторов, готовых вкладываться в экономику субъекта, у нас предусмотрен целый ряд преференций. Сегодня мы распространяем уже действующую льготу по уплате налога на имущество организаций для новых категорий инвесторов, вложивших в регион более 3 млрд рублей и реконструирующих исторические здания, где располагаются гостиницы. В перспективе это будет способствовать улучшению визуального облика наших курортных городов и привлекать еще большее количество туристов», - акцентировал председатель ЗСК.