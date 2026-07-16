Ереван и Вашингтон обсудили поставки армянской сельхозпродукции на американский рынок

Представители Армении и США провели переговоры по поводу поставок армянской сельскохозяйственной продукции на американский рынок. Об этом заявили в посольстве республики в Вашингтоне.

Во встрече приняли участие посол Армении в США Нарек Мкртчян и глава Службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэл Уитли, пишет "Интерфакс".

"Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США с учетом процедур выхода на рынок, действующих правил, а также предпосылок для продвижения экспорта", - сообщила дипмиссия.

С конца мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, рыбы и другой продукции.

В начале июня президент Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны. Он утверждает, что в Европе якобы очень ждут армянскую продукцию.