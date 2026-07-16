"РМК Поиск" продолжает ликвидацию последствий паводка в Ирбите

"РМК Поиск" продолжает ликвидацию последствий паводка в Ирбитском муниципальном округе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Сегодня основные работы ведутся в населенных пунктах Стриганское, Килачевское, Зайково, Дубская, Пионерский, Костари и Бузина.

После участия в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обследовали подтопленные территории совместно с главой Ирбитского муниципального округа Алексеем Никифоровым и определили приоритетные направления дальнейшей работы.

В течение дня спасатели обеспечивают работу лодочных переправ в Стриганском, Килачевском и поселке Пионерском. Они продолжают мониторинг уровня воды на гидропостах и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также выполняют аэрофотосъемку населенных пунктов Дубская, Костари и Бузина для построения ортофотопланов.

В селе Стриганском продолжается откачка воды из жилых домов. Одновременно специалисты участвуют в доставке гуманитарной помощи жителям подтопленных населенных пунктов: от Волонтерского центра РМК и Фонда святой Екатерины переданы вода, продуктовые наборы и медикаменты, которые распределяются среди жителей.

С начала аварийно-спасательных работ специалисты "РМК Поиск" эвакуировали в Ирбитском муниципальном округе 466 человек, в том числе 288 детей.