Британия проверяет TikTok: детей защитят от опасных роликов

Британский медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование против сервиса TikTok. Власти опасаются, что дети могут легко найти в социальной сети вредные видео. Еще в мае специалисты провели предварительную проверку, после которой Ofcom раскритиковал платформу и потребовал от руководства TikTok принять решительные меры для защиты несовершеннолетних пользователей, сообщает "Ъ".

Директор по стратегии Ofcom Кейт Дэвис в интервью BBC пояснила, что методы проверки возраста в соцсетях работают плохо. Из-за этого дети часто обходят ограничения и смотрят контент, который им не подходит. Теперь регулятор планирует детально изучить работу алгоритмов безопасности TikTok, чтобы закрыть эти лазейки.

Расследование продлится около трех месяцев. В самой компании TikTok заявили, что соблюдают закон о безопасности в интернете и уверены в своих системах защиты. Представители соцсети пообещали сотрудничать с Ofcom и предоставить все необходимые данные, чтобы доказать свою правоту и надежность фильтров.

Ранее британский премьер Кир Стармер сообщал, что планирует запретить социальные сети для подростков до 16 лет, ориентируясь на жесткий опыт Австралии. Глава правительства всерьез обеспокоен цифровой зависимостью молодежи и тем, что даже пятилетние дети проводят в гаджетах по несколько часов в день.