В Челябинске бизнесмен получил срок за взятку в 14 миллионов

В Челябинске наказан бизнесмен. Он получил срок за то, что дал крупную взятку.

Преступление совершено в период с декабря 2023 по апрель 2024 гг. Предприниматель передал взятку в 14 млн руб. сотруднику финансовой организации.

В ответ он рассчитывал на покровительство, в частности, в вопросе открытии банком невозобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. Приговор – восемь лет лишения колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.