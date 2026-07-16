Путин: Люди должны получать купленные дома и квартиры вовремя

Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

По словам вице-премьера, правительство делает все, чтобы людям передали жилье, за которое они заплатили.

"И вовремя. Нужного качества", - подчеркнул глава государства.

Также Хуснуллин в ходе беседы с президентом отметил, что жилье в РФ строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке. По словам вице-премьера, семейная ипотека пользуется спросом среди россиян, население гарантированно осуществляет выплаты.

"Это самый надежный инструмент, да? Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше", - сказал Путин.

"Даже чуть меньше, один процент. По сравнению с другими – самый надежный инструмент, люди за это гарантированно платят", - ответил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер сообщил, что условия семейной ипотеки с 1 июля не изменятся. Правительство разрабатывает условия трансформации программы. Хуснуллин отметил, что важно дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям.