Текущая экономическая ситуация в России стабильна - Песков

Текущая экономическая ситуация в России в целом стабильна. "Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации", - заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что у других стран положение не лучше: "В целом международная экономика находится тоже сейчас скорее в плачевном состоянии".