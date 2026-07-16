В Челябинской области формируют отряд "Барс" для защиты объектов от БПЛА

В Челябинске началось формирование отряда "Барс". Его члены будут защищать различные объекты от атак беспилотников.

Решение о наборе добровольцев из резервистов принято на фоне участившихся атак беспилотников на Россию. Главная задача – усилить защиту критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения Челябинской области от беспилотных систем.

Идёт активный набор жителей в территориальный отряд области. С июня 2026 г. первая смена отряда после подготовки уже приступила к защите объектов региона. Сейчас резервисты выполняют задачи по прикрытию предприятий и других объектов от угроз с воздуха.

Резервисты – не контрактные военнослужащие. Они не проходят военную службу на постоянной основе, а совмещают пребывание в резерве со своей обычной работой, не участвуют в специальной военной операции и не направляются за пределы Российской Федерации.

Они выполняют задачи только на территории своего региона – Челябинской области. Резервисты защищают объекты критической инфраструктуры и предприятия прежде всего от беспилотников. За ними сохраняют все права гражданских лиц. Это закреплено в контракте.

Вступить в резерв могут мужчины, которые проходили военную службу или службу в других федеральных ведомствах, либо имеют навыки огневой подготовки и по состоянию здоровья соответствуют установленным требованиям, сообщает правительство Челябинской области.