Борису Надеждину* запретили выезд за границу

Политику Борису Надеждину* запретили выезд за границу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав оповещение.

"Ночью на Госуслуги пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами. Говорят, незаконное решение. Будем обжаловать", - написал Надеждин*.

13 июля Надеждина* задержали по административной статье, касающейся пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций либо иной запрещённой символики. Позже выяснилось, что речь шла о публикации 2023 года: тогда политик опубликовал в своем канале на видео, в котором на протяжении 10 секунд демонстрировалось фото Алексея Навального**.

10 июля Минюст объявил Надеждина* иностранным агентом. В ведомстве указывали, что политик участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях властей и призывал к участию в несогласованных акциях.

**включен в список террористов и экстремистов

*включен в реестр иноагентов Мминюста РФ