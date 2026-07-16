Прокуратура: Ущерб от разлива нефтепродуктов в Диксоне оценивается в 35 млн рублей

По факту разлива нефтепродуктов в Диксоне в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, сообщила прокуратура региона.

Уточняется, что сумма ущерба составила более 35 миллионов рублей.

По данным надзорного ведомства, осенью 2025 года, пытаясь ускорить работу и уменьшить объем отходов, сотрудники компании «Таймыр Инвест» стали сминать бочки с остатками горюче-смазочных материалов. В результате это привело к их повреждению и вытеканию нефтепродуктов. Лабораторные пробы показали загрязнение почвы на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров. В отдельных местах содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимые концентрации в 84 раза.

Напомним, Mash сообщал, что тысячи нерп и еще около 20 видов краснокнижных рыб, птиц и млекопитающих оказались под угрозой гибели в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон. По данным телеграм-канала, 10 тонн токсичных отходов вытекли во время утилизации несанкционированной свалки.