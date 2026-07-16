В Челябинске топ-менеджерам ЧОПа вменили махинации с 2,5 миллионами

В Челябинске двум фактическим руководителям охранного предприятия грозит срок за мошенничество с охраной образовательного учреждения.

По версии следствия, преступление совершено в июле 2025 – январе 2026 гг. Злоумышленники наняли для охраны образовательного учреждения 16 человек, не имевших удостоверений охранников. Кураторы схемы включили в счета на оплату в том числе услуги, оказанные этими сотрудниками.

На такой "работе" предприятие заработало больше 2,5 млн руб. Идёт расследование, сообщает южноуральское управление СКР.