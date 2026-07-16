В Пермском крае из-за ливней пришлось скорректировать работу общественного транспорта

В Пермском крае из-за подтопления тоннеля изменили схему движения автобусного маршрута №148 "Горный — Комсомольская площадь", сообщили Накануне.RU в краевом минтрансе.

С 15 июля до особого распоряжения автобусы следуют через село Фролы по муниципальной дороге "Пермь – Екатеринбург" – Нефтяник. Причиной изменения стала вода в автомобильном тоннеле под Транссибирской магистралью в поселке Ферма.

Из Перми автобусы идут по федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, далее через село Фролы, улицу Строителей в посёлке Ферма и далее в посёлок Горный. В обратном направлении — из Горного в Ферму, далее по улице Уральской, через село Фролы с выходом на федеральную трассу.

Из маршрута исключены остановки "д. Замулянка" (на подъезде к посёлку Ферма) и "улица Тупиковая". Вместо остановки "д. Замулянка" в направлении поселка Горный вводится остановка "Замулянка", расположенная на федеральной трассе. От остановки "Замулянка" до остановки "станция Ферма" автобус будет следовать без остановок.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее планировать маршрут поездок.

Повлияли дожди и на ситуацию с транспортом в краевой столице. По данным пермского дептранса, за прошедшие сутки в Перми выпало 76 мм осадков. В последний раз такой сильный ливень был около пяти лет назад. На трамвайной линии вдоль улицы Промышленной устраняются последствия обильных осадков. Трамвай №2 временно не работает.

Для поездок в Осенцы пассажирам советуют пользоваться автобусом №62. О восстановлении движения будет объявлено дополнительно.



