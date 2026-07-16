Глава МЧС взял на особый контроль ситуацию с паводками в Свердловской области

Ликвидация последствий паводков в Свердловской области находится на особом контроле главы МЧС России Александра Куренкова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

На еженедельном совещании с руководителями подразделений центрального аппарата МЧС Куренков заслушал доклад об оперативной обстановке на Среднем Урале. По данным ведомства, с 5 июня в регионе выпало уже четыре месячные нормы осадков: оказались затоплены сотни домов, эвакуированы свыше 500 человек.

По поручению Александра Куренкова с 13 июля увеличена мобильная группировка МЧС России: в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации и оказания помощи населению. Глава МЧС поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения обстановки.

Ранее о ситуации с паводками в Свердловской области докладывали Владимиру Путину.