"ВКонтакте" попросила пользователей перейти на домен vk.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" разослала пользователям сервисное сообщение, в котором предлагает перейти с домена vk.com на vk.ru. "Здесь всё тот же "ВКонтакте", но быстрее и надёжнее, чем vk. com", - говорится в сообщении. Там же сообщается, как проверить – на каком домене открывается страница пользователя и как перейти на vk.ru.

Рассылка началась после того, как Google Play удалил приложения холдинга VK, в том числе соцсеть "ВКонтакте", почту Mail.ru, соцсеть "Одноклассники" и мессенджер Max.

Эксперты считают, что беспокойство "ВКонтакте" связано с тем, что домен .com находится в юрисдикции США, и введенные ранее санкции в отношении VK могут коснуться и этого домена.