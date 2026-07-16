Зеленский увольняет Федорова: президент увидел в министре конкурента

Владимир Зеленский решил отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

Издание "Страна" считает, что президент пошел на этот шаг, так как западные партнеры видят в министре будущего главу государства. По мнению журналистов, Зеленскому не понравилась "самостоятельная игра" Федорова, которого поддерживают европейские структуры и Демократическая партия США. Также министр тесно сотрудничает с антикоррупционными органами НАБУ и САП, контроль над которыми Зеленский пытался получить прошлым летом, но отступил под давлением Европы.

Еще одной причиной конфликта стали деньги. Издание отмечает, что вокруг Федорова сложился круг лиц, который распоряжается военным бюджетом. Это вызвало столкновение с окружением Зеленского, которое хочет самостоятельно управлять оборонными средствами. Кроме того, министр не нашел общего языка с генералами и главнокомандующим Александром Сырским. Постоянные споры с военным руководством окончательно испортили отношения министра с офисом президента.

Михаил Федоров уже подтвердил свой уход с должности. Это известие вызвало волну возмущения среди населения. В крупнейших городах Украины начались акции протеста в поддержку министра. Люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство решением Зеленского. Сейчас ситуация в стране остается напряженной, так как отставка вскрыла серьезный раскол между властью, военными и западными группами влияния.