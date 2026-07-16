16 Июля 2026
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Глава уральского холдинга "Атом" признан одним из самых влиятельных девелоперов России

Глава уральского холдинга "Атом" Валерий Ананьев занял вторую строчку в рейтинге самых влиятельных девелоперов России в 2025-2026 годах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе холдинга.
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Рейтинг составили эксперты премии Urban и аналитического проекта RQ Index. Данные отражают авторитет, медийную силу и управленческую эффективность ключевых руководителей в строительной индустрии.

По данным Единого ресурса застройщиков, на начало 2026 года в России насчитывалось 2 тысячи 865 застройщиков, которые строят многоквартирные жилые дома, однако далеко не каждый из них определяет развитие отрасли и задает новые стандарты. При этом фигура руководителя компании играет ключевую роль в ее достижениях. Согласно масштабному исследованию консалтинговой компании McKinsey, до 45% эффективности компании – это результат влияния ее генерального директора.

Валерий Ананьев уже 31 год возглавляет созданный им в партнерстве с Павлом Кузнецовым строительный холдинг "Атом" – крупнейшее на Урале строительное предприятие полного цикла. В портфолио холдинга множество объектов, ставших визитными карточками Екатеринбурга: реконструкция Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", строительство здания Законодательного собрания Свердловской области, первого жилого небоскреба города "Февральская революция", подземного перехода на Плотинке и многих других.

Также Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Он удостоен множества отраслевых и государственных наград, в том числе знаков отличия I, II и III степени "За заслуги перед Свердловской областью", звания Заслуженного строителя России.

Теги: девелопер, застройщик, Атом


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