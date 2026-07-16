Акции "Газпрома" упали до исторического минимума

Акции "Газпрома" на Московской бирже сегодня продолжили падение. Стоимость одной ценной бумаги опускалась 16 июля ниже 84 руб. – это еще минус 5% относительно уровня закрытия вчерашней торговой сессии. И также это абсолютный минимум стоимости с начала торгов акциями компании в 2006 году.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании 26 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Отказ от выплат связан с высокой долговой нагрузкой, масштабной инвестиционной программой и необходимостью реализации стратегических трубопроводных проектов. Компания не платит дивиденды уже четвертый год подряд.