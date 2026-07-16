Депутат Филатова: Почему специалисты получают меньше курьеров?

То, что медианная зарплата курьеров в Москве достигла 150 тыс. рублей, вызывает недоумение. Так считает депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

Она ссылается на данные SuperJob, которые накануне опубликовал ТАСС. При этом специалисты с высшим образованием могут рассчитывать в среднем на 132 тыс. рублей, со средним специальным - на 97 тыс. То есть средний курьер зарабатывает на 14% больше дипломированного специалиста с высшим специальным образованием и на 55% - чем со средним. Хотя курьер тоже может иметь среднее или высшее образование, сама работа не требует высокой квалификации. И проблема не в том, что хорошо зарабатывают курьеры, это тоже тяжелая работа, отмечает депутат.

"Почему врач, учитель, инженер, молодой ученый или другой квалифицированный специалист после многих лет обучения нередко оказывается в менее выгодном положении, чем работа, не требующая высшего образования? Когда экономика подает молодым людям такой сигнал, естественно, что пропадают стимулы получать сложную профессию. Если рассчитывать на технологическое развитие страны, престиж квалифицированного труда должен подтверждаться уровнем оплаты!" - заявила Филатова.

Недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова признала, что 36% выпускников вузов в России работают по профессиям, которые не требуют высшего образования. Фактически высшее образование им не нужно, намекнула она.