Челябинец ограничен в свободе из-за попытки контрабанды 3 миллионов рублей

В Челябинске предотвращён вывоз из России 3 млн руб.

Дорожную сумку с наличными пассажир челябинского аэропорта Баландино сдал в багаж. Он хотел пройти таможенный контроль по "зелёному" коридору, утверждая, что при себе имеет только 300 тыс. рублей.

Однако во время досмотра инспекторы обнаружили в его багаже $50 тыс., 300,8 тыс. руб. и 390 сомони (в общей сложности это 3,3 млн руб.). Уралец пояснил, что деньги его попросил привезти родственник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных средств". Вердикт – шесть месяцев ограничения свободы с запретом на выезд из России, а также на изменение места жительства, сообщает уральское таможенное управление.