Канал мэрии Новороссийска в Max взломали без возможности восстановления

Канал администрации Новороссийская в национальном мессенджере Max был взломан без возможности восстановления, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Взлом произошел накануне, сейчас администрация города уже создала новый канал.

Жителей города попросили не доверять информации, которая может публиковаться от имени администрации на взломанном ресурсе.

Почему администрация национального мессенджера не может хотя бы заблокировать взломанный аккаунт – не сообщается.