Российский лазер "Перун" вышел на испытания: он сбивает любые дроны

Россия начала испытания новейшего лазерного комплекса "Перун", который уничтожает беспилотники всех типов. Представитель центра "Сварог" сообщил ТАСС, что установка защитит военные заводы, порты и объекты энергетики. Инженеры создали две версии системы: стационарную в морском контейнере и мобильную на базе грузовика.

Комплекс может непрерывно светить лазером до 15 минут, а в режиме дежурства работать до 5 часов. "Перун" бьет по целям на расстоянии до 5 километров. Главное преимущество новинки - низкая цена использования. Один выстрел длительностью 10 секунд стоит всего 205 рублей, что гораздо дешевле обычных ракет.

Разработчики оснастили "Перун" искусственным интеллектом, тепловизором и камерами. Нейросеть сама находит, распознает и отслеживает цели. Во время тестов установка показала отличные результаты против маленьких FPV-дронов и больших беспилотников самолетного типа. Лазерный луч ослепляет камеры, сжигает аккумуляторы, моторы, винты и крылья, полностью разрушая аппарат в воздухе.

Ранее в Военной академии Беларуси заявили, что страна готова применить тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс "Орешник" в случае нападения. Андрей Богодель из Генштаба ВС подчеркнул, что недавние тренировки уже продемонстрировали миру механизм передачи управления ядерными силами белорусскому командованию.