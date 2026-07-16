Трагедия на стройке во Владивостоке: двое рабочих погибли при падении лифта

Двое строителей погибли во Владивостоке после падения с высоты из-за обрыва троса лифта. Об этом сообщили представители прокуратуры Приморского края. Рабочие выполняли высотный заказ, когда подъемный механизм вышел из строя и рухнул вниз.

Прокурор Ленинского района Роман Язвенко сразу выехал на строительный объект. Как пояснил старший помощник прокурора края Александр Кленин, ведомство проверит, как компания соблюдала правила охраны труда. Специалисты выяснят, обеспечил ли работодатель безопасные условия для своих сотрудников и исправно ли работало оборудование.

Министерство здравоохранения Приморья направило к месту происшествия две бригады медиков. Врачи пытались спасти пострадавших, но рабочие получили слишком тяжелые травмы и скончались. Сейчас на стройке работают следователи Следственного комитета, которые устанавливают все детали случившегося. Прокуратура контролирует ход этой проверки.

Ранее в Лысьве пожилой мужчина скончался в очереди на автозаправку после того, как ему внезапно стало плохо в пробке перед АЗС. Очевидцы вызвали скорую помощь, и прибывшие медики оперативно провели реанимацию, однако спасти человека не удалось.