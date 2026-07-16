Из Google Play удалили приложения VK и мессенджера Max

Приложения VK и мессенджера Max были удалены из магазина приложений Google Play. Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении холдинга VK и юрлица разработчика мессенджера Max.

В VK заявили, что если сервисы уже были установлены на устройствах ранее, то они продолжат работать без ограничений: "Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Мax и приложениях VK".

В июне Max и приложения VK уже исчезли из App Store. Приложения остаются доступными в отечественном магазине приложений RuStore (о продаже которого сегодня сообщил VK).