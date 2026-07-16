Песков: Перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине пока нет

Москва пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы их не фиксируем", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорам.

Ранее Песков объяснил, с чем связана пауза в трехсторонних переговорах по Украине. По его словам, американские переговорщики сейчас заняты вопросами, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке

В конце мая пресс-секретарь президента РФ в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине.