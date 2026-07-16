В Прикамье продолжаются поиски художницы Олеси Косаревой: мать нашла ее сандалию

В Пермском крае продолжаются поиски пропавшей художницы Олеси Косаревой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья, поиски ведутся, уже обследована часть речной акватории. Однако сами поиски осложнены погодными условиями - вода продолжает прибывать. В ближайшее время к поискам планируется привлечь волонтеров.





Тем временем мать пропавшей сообщила, что обнаружила сандаль своей дочери. Женщина убеждена, что Олеся Косарева жива и блуждает босиком по лесу.



Также женщина опубликовала фотографию дома, где находилась Олеся в день исчезновения. В здании опасно находиться. Его будут сносить.